11'inci 'Ankara Kitap Fuarı' Kapılarını Açıyor

11'incisi düzenlenecek Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium'da 6 Ocak'ta kitapseverlere kapısını açacak. Eylül Fuarcılık Genel Koordinatörü Remzi Çayır, "Geçen yıl 300 bini aşkın ziyaretçi fuarı ziyaret etti, bu yıl inşallah bu sayının katlanarak biraz daha fazla olacağını düşünmekteyiz. Türkiye'nin en renkli fuarı diyebiliriz" dedi.



11'incisi düzenlenecek Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium'da kitapseverlere kapısını açacak. 6-15 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek fuarla ilgili Vesperna Restaurant'ta bilgilendirme amaçlı basın toplantısı düzenlendi.



Rahşan Ecevit, Ahmet Ümit, Yılmaz Özdil ve Emrah Serbest gibi çok sayıda ünlü ismin, kitaplarını imzalamak üzere yer alacağı fuarla ilgili düzenlenen basın toplantısına Eylül Fuarcılık Genel Koordinatörü Remzi Çayır, Kazakistan Eğitim ve Kültür Ateşesi Malik Otarbayev ve Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu katıldı.



"Geçen yıl 300 bini aşkın ziyaretçi fuarı ziyaret etti "



Ankaralılarla böyle bir fuarı buluşturmanın heyecanı içinde olduğunu ifade eden Genel Koordinatör Çayır, "11 yıldır geleneksel hale getirdiğimiz Ankara Kitap Fuarı'nı bu yıl da Avrasya Yazarlar Birliği'nin desteği ve Kazakistan'ın konuk ülke olarak bulunmasıyla gerçekleştiriyoruz. Kitap Fuarımız yaklaşık 250 yayın evinin katılımı, 300'den fazla imza etkinliği ve 50'ye yakın konferansla birlikte 6 Ocak'ta ziyarete açılacaktır. Ankara'da kültüre, sanata ve edebiyata değer vermiş bazı isimlere fuarda plaketlerini sunacağız. Türkiye'nin en büyük yayın evleri ve aynı zamanda sahaflar festivali de bu fuarda yer alacaktır. Geçen yıl 300 bini aşkın ziyaretçi fuarı ziyaret etti, bu yıl inşallah bu sayının katlanarak biraz daha fazla olacağını düşünmekteyiz. Türkiye'nin en renkli fuarı diyebiliriz. Çeşitliliğin ve çok fazla sayıda ünlü yazarların olduğu bir kitap fuarını tüm Ankaralılarla buluşturmanın heyecanı içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.



"Fuarda onur konuğu olarak Kazakistan'ın yer alması bizim için de onur verici"



Kültür Ateşesi Otarbayev ise, "Bu kitap fuarı bizim için çok önemlidir, özellikle Türkiye ile Kazakistan arasındaki kültürel ilişikler adına biz önemsiyoruz. Zaten siyasi ve ekonomi alanında iki kardeş ülke arasındaki ilişkiler üst düzeyde devam etmektedir. Aynı zamanda da bu kültürel değerlere önem vererek, bu ilişkilerin daha da farklı bir boyuta taşındığını şuan görmekteyiz. Fuarda onur konuğu olarak Kazakistan'ın yer alması bizim için de onur verici" şeklinde konuştu. - ANKARA