11 Gündür Gözaltına Alınıyorlar

Malatya'da Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden alınan 2 öğretmen ve 1 sağlıkçının eylemleri sürüyor. İzinsiz eylem yaptıkları gerekçesiyle her seferinde gözaltına alınan 3 kişiye şimdiye kadar kesilen ceza 2 bin 500 liraya yaklaştı.



Geçtiğimiz 29 Ekim tarihinde OHAL kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden uzaklaştırılan öğretmenler Erdoğan Canpolat, Özkan Karataş ve sağlıkçı Cengiz Uğurlu, 'İşimi ve öğrencilerimi geri istiyorum' sloganı ile her gün eylem yapıyor. KESK'e üye oldukları öğrenilen 3 isim, Emeksiz üst kavşağında ellerinde hazırladıkları döviz ile eylem yapıyorlar.



Her seferinde eylemlerine başlar başlamaz polis ekiplerince izinsiz eylem yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 isim, emniyete götürülüp haklarında adli para cezası kesildikten sonra serbest bırakılıyorlar. 11 gündür aynı şekilde eylem yapıp ardından gözaltına alındıktan sonra para cezası ile bırakılan eylemciler, görevlerine geri iade edilinceye kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtiyorlar.



Bu arada her gün 227 TL idari para cezası kesilen eylemcilere kişi başı şu ana kadar 2 bin 500 TL civarında ceza kesildiği öğrenildi. - MALATYA