11 Eylül'ün Üzerinden 15 Yıl Geçerken El Kaide Hala Soru İşareti





Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) kalbinden vuran 11 Eylül saldırılarının üzerinden 15 yıl geçti. Tarihi bir dönüm noktası olan saldırının planlayıcısı olduğu öne sürülen El Kaide lideri Usame Bin Ladin, bu olaydan 10 yıl sonra öldürüldü.



El Kaide lideri Bin Ladin, Pakistan'da Amerikan askerleri tarafından vuruldu. Fakat El Kaide'nin operasyonel gücü hakkındaki tereddütler sürüyor:



Eski Irak Arap Birliği Büyükelçisi ve yazar Qais Al-Azzawi: "El Kaide örgütü tabii ki hala ayakta, Usame Bin Ladin'den sonra yerine Aymen El Zavahri geldi, Başkan Yardımcısı ise Ahmed Ebu Elkahir oldu. Bu organizasyon Pakistan-Afganistan sınırında bulunuyor ve diğer terör örgütleriyle bağlantılı çalışıyor. Örgütün diğer kollarıysa Sudi Arabistan, Mağrip, Afrika ve hatta Yemen'deler."



1987 yılında Abdullah Azzam ve öğrencisi Usame Bin Ladin tarafından Birinci Afgan Savaşı'nda kurulan El Kaide örgütü, 1998 'de Kenya ve Tanzanya'da ABD büyükelçiliklerine yapılan saldırıda 300 kişinin ölmesiyle dünya çapında tanınır hale geldi.



Örgüt, 16 Mayıs 2003'de Kazablanka'da, 11 Mart 2004'te Madrid'te ve 7 Temmuz 2005'te Londra'daki saldırıları üstlendi. 7 Ocak 2015'te ise Paris'te Charlie Hebdo mizah dergisinde düzenlenen saldırıyı örgütün Yemen'deki kolu üstlendi.



11 Eylül saldırılarının ardından Batı ülkelerinin desteğini alan ABD, 2001'de Afganistan'daki operasyonlarına hız vererek El Kaide ve Taliban'ı yok etmeyi amaçladı.



El Kaide'nin medyatik popülerliği şimdilerde DAEŞ'in gölgesinde kalmış durumda.



Eski Irak Arap Birliği Büyükelçisi ve yazar Qais Al-Azzawi: "El Kaide'nin asıl düşmanı DAEŞ. Zira DAEŞ, El Kaide'ye karşı baş kaldırdı. El Kaide, DAEŞ, El Nusra, Boko Haram hatta DAEŞ'in başındaki El Bagdadi dahil tüm terörist organizasyonlar Usame Bin Ladin tarafından inşa edilen kurallara bağlı çalışıyorlar. Eymen El Zavahiri ile aynı fikri paylaşmıyor olabilirler ancak fikir babası Usame Bin Ladin'le aynı görüşteler."



El Kaide'nin yeni lideri Eymen El Zawahiri çoğu kez sesini duyurmakta güçlük çekiyor. Çihad çağrılarıysa bu nedenle cevapsız kalıyor. Şimdiye kadar El Kaide'ye bağlı Irak, Mağrip AQMİ ve Arap Yarımadası'nın El Kaide birimleri ya DAEŞ'e bağlandı, ya da bağımsızlıklarını ilan ederek yerel şeflerinin emirleri doğrultusunda hareket ediyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: işareti yıl soru El-Kaide Eylülün Kaide geçerken hala 911 Terörizm üzerinden Gepost: 20 januari 2017