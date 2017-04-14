11. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Fuarı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, "11. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı"nda vatandaşlara ücretsiz sebze fideleri ile mavi selvi dağıttı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür AŞ tarafından organize edilen 11. Doğu ve Güneydoğu Tarım Teknolojileri, Makine Hayvancılık ve Gıda Fuarı, ziyaretçi akınına uğruyor. Mişmiş Park Fuar Alanı'nda açılan ve 16 Nisan'a kadar açık kalacak olan fuara katılmak isteyen vatandaşlar için bazı ilçeler ile eski Belediye Meydanı'nda belediye otobüsleri kaldırılıyor, fuarda tanıtım ve satışın yanı sıra birçok etkinlik düzenleniyor.



Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 11. Tarım Fuarı'nda da çiftçilere destek vermeye devam ediyor. Çiftçilerin yanı sıra apartman bahçelerinde de tarımı özendirmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, fuarda vatandaşlara ücretsiz sebze fideleri ile mavi selvi dağıttı.



Büyükşehir Belediyesi standında vatandaşlara ücretsiz olarak 5 bin 400 domates, biber, salatalık ve patlıcan fidesi, bin çilek fidesi, 4 bin 320 menekşe fidesi ile 5 bin mavi selvi dağıtıldı.