11. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Fuarı'na Doğru

11. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı yarın Malatya'da açılıyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Kültür A.Ş. tarafından organize edilen fuara tüm vatandaşları davet etti.



Çakır, Malatya'nın son yıllarda bir fuarlar şehri haline geldiğini belirterek, vatandaşların bu fuarlara katılarak, gerek teknolojik gelişmeleri, gerekse de fuarda sunulan hizmetlerden faydalanmalarının büyük önem taşıdığını belirtti.



Malatya'da 10'dan fazla fuar düzenlendiğini aktaran Çakır, şunları kaydetti:



"Bölgesinin cazibe ve çekim merkezlerinden biri olan Malatya'mızı aynı zamanda bir fuarlar şehri haline getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Malatya, sahip olduğu konumu, hayata geçirilen sosyal ve kültürel tesisleri, bu tesislerde düzenlenen yüzlerce etkinlik ve programlar ile bölgesinin kültür şehri olmakla birlikte yıl içerisinde düzenlenen 10'dan fazla fuar ile de fuarlar şehri haline gelmiş bulunmaktadır. Her geçen yıl hizmet kalitesini ve standardını artırarak gerçekleştirilen fuarlarımıza katılımcıların da aynı oranda ilgilerinin artması bizleri fevkalade mutlu etmektedir. Mişmişpark Fuar Alanı'nda açılışını yapacağımız fuara tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Fuarın şimdiden Malatyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."



Öte yandan fuarı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz otobüs seferleri de düzenlenecek. 12-16 Nisan tarihleri arasında Akçadağ'da 09.20, Battalgazi'de 09.00, Kale'de 08.15, Yazıhan'da 08.30, merkez eski Belediye Binası önünde de 09.00-17.00 saatleri arasında belediye otobüsleri vatandaşları ücretsiz olarak fuar alanına taşıyacak.