11. Dedeler Neneler 2. Bahar Yürüyüşü İçin Kayıtlar Başladı

Türkiye'de ilk defa Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen 'Dedeler Neneler İkinci Bahar Yürüyüşü' müsabakasının 11'incisi için kayıtlar başladı.



Türkiye'nin ve Ankara'nın her yerinden binlerce dede ve nenenin katılımı ile her yıl gerçekleştirilen müsabakada dedeler ve neneler ikinci bahara yürüyor. Müsabakaya katılmak için kayıt yaptıran dede ve nenelere Pursaklar Belediyesi tarafından eşofman, şapka ve spor ayakkabısı hediye ediliyor. Müsabaka sonrası yapılan kura çekilişlerinde ismi çıkanlar torunları ile birlikte kaplıcalara tatile gönderiliyor. Davul ve zurna eşliğinde renkli görüntüler oluşturan 50 ve üzeri yaştan kişilerin katıldığı yürüyüşte, dedeler ve neneler ısınma hareketlerini oyun havaları eşliğinde yapıyor. Konser ve oyun havaları eşliğinde doyasıya eğlenen yarışmacılar, ortaya koydukları performansla büyük ilgi topluyor.



Bu yıl 11'incisi yapılacak olan müsabakanın kayıtları Pursaklar Belediyesi Tevfik İleri Kültür Merkezi'nde başladı. Kayıt yaptırmak isteyenler kimlik fotokopileri ile kültür merkezine başvuru yapabilecek.



Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Bu yıl 11'incisini düzenleyeceğimiz müsabakamıza tüm dede ve nenelerimizi bekliyoruz. Spor yapmak sağlıktır, sağlık da iyi bir yaşamın ön koşuludur. İhtiyarlarımızı, büyüklerimizi unutmuyoruz çünkü onlar bizim baş tacımızdır" dedi.



11. Dedeler ve Neneler İkinci Bahar Yürüyüşü'nün 21 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. - ANKARA