KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları iddiası ile adliyeye gönderilen 11 şüpheli serbest bırakıldı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, örgüt propagandasını yaptıkları ve eleman temin ettikleri iddiası ile 11 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Mahkemede ifade veren 11 DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı. - Kayseri