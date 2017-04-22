11. Cumhurbaşkanı Gül, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci'nin Ailesini Ziyaret Etti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geçen hafta Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen helikopterde şehit olan Polis Memuru Ahmet Kamil Cihan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Şehidin Hürriyet Mahallesindeki evinde, 11. Cumhurbaşkanı Gül ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı, baba Ejder Kilci karşıladı. Acılı aileye başsağlığı dileyen Gül, ülkede bundan sonraki süreçte huzur hakim olmasını dileyerek, "Nereden bir şehit haberi gelse üzülürüm. Artık hepsinin ailelerini arayamıyorum ama maalesef hemşehrilerimizden, Kayseri'den de çok şehit çıkıyor, onların hepsinin ailelerini arıyorum, başsağlığı diliyorum, acılarını paylaşıyorum. Dün gece de Kayseri'ye gelince bizzat gelerek, acınızı paylaşayım istedim. Allah başka acı vermesin, mekanı cennet olsun" diye konuştu.



Bölgenin şartlarının zor olduğunu da belirten Gül, genç yaşta vatan için canını vermenin büyük bir fedakarlık olduğunu söyledi. Gül, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından, aileye sabır dileyerek evden ayrıldı. - KAYSERİ