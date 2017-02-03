11. Cumhurbaşkanı Gül, Hilye-i Şerif Sergisi Ziyaret Etti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Resul'e Adanmış Kalem İzleri" başlıklı hilye-i şerif sergisini gezdi.



DemArt İslam Sanatları Galerisi'nin düzenlediği, eserleri özel koleksiyonlarda ve müzelerde bulunan "ustaların ustalarının" çalışmalarının yer aldığı sergideki eserleri inceleyen Gül, serginin sanat danışmanı, hat ve tezhip sanatçısı Muhammet Mağ'dan bilgi aldı.



Sergide eserleri yer alan isimler arasında 2010'da Kültür Bakanlığı ve UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülüne, 2011'de "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü"ne layık görülen "Reis ül Hattat" unvanına sahip Hasan Çelebi, Arap dünyasında "Sultanu'l Hattatin" unvanı verilen Abbas Bağdadi ve Hattatlar Birliği Başkanı Avni Nakkaşoğlu'nun bulunduğu 25 sanatkar yer alıyor.



"Resul'e Adanmış Kalem İzleri" sergisi, 6 Şubat'a kadar gezilebilecek.