11. Cumhurbaşkanı Gül'den Türk Şehitliğine Ziyaret
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bakü’deki temasları kapsamında Haydar Aliyev’in mezarını ardından da Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bakü'deki temasları kapsamında Haydar Aliyev'in mezarını ardından da Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bakü ziyaretinin son gününde önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı. Daha sonra Azerbaycan şehitliğine geçen Gül, buradaki şehitlik anıtına çelenk bıraktı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın eşlik ettiği Gül, Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret ederek şehitlik anıtına çelenk koydu. Yakınlıktaki Şehitlik Camisi'ne geçen Gül, Bakü Valisi Hacıbala Abutalıbov'dan bilgi aldı. Gül daha sonra Bakü'den ayrılmak üzere havalimanına doğru hareket etti.
Abdullah Gül dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşmüş, ADA Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi arasında iş birliği anlaşmasının imzalandığı törene katılmıştı. - BAKÜ