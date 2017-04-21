11.5 Milyon Euroluk Kemanla Çaldı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, yaşayan en ünlü keman virtüözlerinden Maxim Vengerov'u ağırladı. Sahneye 11 milyon 500 bin euro değerindeki 290 yıllık kemanıyla çıkan Grammy ödüllü Vengerov, İzmirli müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin prestij mekanlarından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), dünyanın en önemli keman virtüözlerinden birine, Grammy ödüllü Rus müzisyen Maxim Vengerov'a evsahipliği yaptı. Ünlü kardeş sanatçılar Ayşen Ulucan (keman) ve Özcan Ulucan (viyola) ile Camerata İzmir eşliğinde sahne alan Vengerov kadar, 290 yıllık kemanı da büyük ilgi topladı.



Müzik otoriteleri tarafından dünyadaki en iyi keman sanatçılarından biri olarak gösterilen keman virtüözü Maxim Vengerov, merakla beklenen İzmir konserine 1727 yılı yapımı 11.5 milyon lira değerindeki Stradivarius marka kemanıyla çıktı. Telleri ve gövdesinin ayrı ayrı sponsorları bulunan özel kemandan yükselen notalar, İzmirli müsikseverleri mest etti. Vengerov, Ulucan Kardeşler ve İzmir Camerata, performanslarıyla ayakta alkışlandı.



- İzmir