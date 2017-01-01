105 Gram Esrarla Yakalandı (2)

TUTUKLANDI



Samsun'un İlkadım İlçesi'ndeki bir eve polisin yaptığı operasyonda 105 gram esrar, 2 ecstasy hap ile 30 gram kenevir tohumu ile yakalandıktan sonra gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 44 yaşındaki Temel A., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.