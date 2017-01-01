TUTUKLANDI
Samsun'un İlkadım İlçesi'ndeki bir eve polisin yaptığı operasyonda 105 gram esrar, 2 ecstasy hap ile 30 gram kenevir tohumu ile yakalandıktan sonra gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 44 yaşındaki Temel A., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
105 Gram Esrarla Yakalandı (2)
TUTUKLANDISamsun'un İlkadım İlçesi'ndeki bir eve polisin yaptığı operasyonda 105 gram esrar, 2 ecstasy hap ile 30 gram kenevir tohumu ile yakalandıktan sonra gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 44 yaşındaki Temel A.
TUTUKLANDI
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