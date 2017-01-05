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105 Asker Eşi İçin Gözaltı Kararı
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105 Asker Eşi İçin Gözaltı Kararı
5 Ocak 2017 Perşembe 11:17
KPSS soruşturması kapsamında 105 asker eşi için gözaltı kararı verildi.
KPSS soruşturması kapsamında 105 asker eşi için gözaltı kararı verildi.
Kaynak:
Dunya.com
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