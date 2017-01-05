Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
105 Asker Eşi İçin Gözaltı Kararı
Ara
BİST 76.169 %0,03
DOLAR 3,6023 %0,84
EURO 3,7880 %1,12
PARİTE 1,0510 %0,23
ALTIN 135,71 %1,54
FAİZ 10,72 %0,37
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

105 Asker Eşi İçin Gözaltı Kararı

KPSS soruşturması kapsamında 105 asker eşi için gözaltı kararı verildi.

105 Asker Eşi İçin Gözaltı Kararı

KPSS soruşturması kapsamında 105 asker eşi için gözaltı kararı verildi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>