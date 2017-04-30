102 Yıl Önceki Kars Ulu Camii Mezalimi Şehitleri Anıldı

KARS Valiliği, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) tarafından Ulu Camii'de, Ermeni mezaliminin 102'nci yılında şehitler dualarla anıldı. Ermeni çetelerinin kentin ileri gelenlerini 'Anlaşma yapacağız' diyerek toplayıp diri diri yaktıkları ve mihrabında o günleri yansıtan kan izlerinin bulunduğu Ulu Camii bahçesinde de 'Ulu Camii Tanıklığında' adlı fotoğraf sergisi düzenlendi. Camide Ermeni katliamına uğrayanlar için Mevlit okutuldu, dualar edildi.



17'inci Yüzyılda Osmanlı Padişahı Sultan İbrahim döneminde 1579 yılında 3'üncü Murat adına yaptırılan Ulu Camii, şehirdeki en büyük Osmanlı dönemi camisi olarak biliniyor. Cami, 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra Kars'ın Rus işgalinde kaldığı yıllarda şehrin ileri gelen 280 kişiyi, 'anlaşma yapacağız' vaadiyle kandırıp yakılarak tahrip edildi ve kullanılamaz hale getirildi. Diri diri yakılan insanların duvarlara sıçrayan kan ve yağlarının izi ise halen korunuyor. Yine yakılan insanların kan ve yağ izlerinin bulunduğu duvarın orijinal 2 taşı çerçeve içinde tutuluyor. Ermeni katliamının belgesi olan bu kalıntılar cami derneği tarafından korunuyor.



Ulu Cami Dernek Başkanı, Türkiye Yardım Severler Derneği Kars İl Temsilcisi Yasin Aşkın Yıldırım öncülüğünde gerçekleşen 'Ulu Camii Tanıklığında' resim sergisinde ise 1915-18 yılları arasında Kars ve çevresindeki Ermeni katliamları ve bu katliamların ardından bıraktığı izler katılımcılara aktarıldı. Resim sergisinin gezilmesi ve Mevlid-i Şerifin okunmasından sonra cemaate şeker ve kolonya ikramında bulunuldu. Yıldırım, amaçlarının tarihin iyi bilinmesi olduğunu onun için de bu tür anma etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, şöyle dedi:



"Her yıl gerçekleştirdiğimiz ve ruhlarına dualar ettiğimiz şehitlerimiz için Mevlid-i şerif, Yasin-i şerif okumak için Ulu Camii'nin önünde toplandık. Maksadımız; her hangi bir devleti, milleti kötülemek değil. Yalnız gerçeklerin aydınlığa çıkması için çabalıyoruz. Onun mücadelesini yapıyoruz. Biliyorsunuz daha öncede Cumhurbaşkanımız, tarihçilerden gelip Türkiye'deki arşivleri katliam yapıldığı yerdeki mevcut yerleri tespit edilmesini ve gerekenlerin yapılması için davet ettiler. Fakat hiç kimse gelmedi, bu davete uymadılar. Bizde Ermeni katliamının 102'nci yılında bu münasebetle ulu camide Mevlüd-i şerif ve Yasin-i şerif okutuyoruz. Allah inşallah kabul eder. Halkımızı davet ettik, onlarda sağolsunlar geldiler." KAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Yrd.Doç. Dr. Yaşar Kop da, Ulu Camii'nin önemine yönelik tarihi bilgileri aktardı. Kop, Ermenilerin, Kars'ın ileri gelenleri bu camide toplayarak hunharca katlettiklerini ve şehitlerin kan ve yağ izlerinin halen caminin mihrabında ve diğer iki bölmesinde korunduğunu belirtti. Yrd.Doç. Dr. Kop, "1918 tarihinde Ermeni Taşnak çetesi tarafından katledilen başka kaynaklardan 400 olmasına rağmen tespit edilen 280 kişi dönemin Kars'ın önde gelenleri katledildi. Onların anısına Mevlit programı düzenlenmiştir. Ulu Cami bizler için çok ayrı bir yere sahip" dedi.



Mevlit okunması ardından İl müftüsü Mehmet Genç de kürsüde bir konuşma yaparak Ulu Caminde yaşananları anlattı ve şehitler için dua etti. - Kars