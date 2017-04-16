101 Yaşındaki Mülkiye Öğretmen Oyunu Kullandı

AMASYA'nın Merzifon İlçesi'nde yaşayan emekli öğretmen 101 yaşındaki Mülkiye Fıratoğlu, tekerlekli sandalye ile gelerek oyunu kullandı.



Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde yaşayan Cumhuriyetin ilk kadın öğretmenlerinden Mülkiye Fıratoğlu, anayasa değişikliği referandum u için tekerlekli sandalye ile gelerek sandık başında oyunu kullandı. İstanbul'da 1924 yılında öğretmenliğe başlayan Mülkiye Fıratoğlu, 50 yıl boyunca sürdürdüğü görevini 1974 yılında emekli olarak sonlandırdı.



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