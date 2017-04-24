101 Milyon Euro'ya Alınan Bale, 3 Sezonda 17. Kez Sakatlandı

Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale, Barcelona maçına 11'de başladıktan sonra sakatlanarak sahayı terk etti.

17. KEZ SAKATLANDI

Diz kirişinden sakatlanan 27 yaşındaki Gareth Bale, 101 milyon Euro'ya Eylül 2013'te Real Madrid'e transfer olduktan sonra 17. sakatlığını yaşamış oldu. Bale, bu 17 sakatlığının 2'sini sağ 6'sını sağ dizinden yaşarken, diğer sakatlıkaları kalçasından, bileğinden ve çekmelerden yaşadı.

SEZONUN YARISINI KAÇIRDI

Geçen sezon sakatlıkları nedeniyle sezonun yarısını kaçıran Gareth Bale, bu sezon La Liga'da 19, Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maça çıkabildi. Bale, bu sezon yalnızca 10 maçta 90 dakikayı tamamlayabildi.

Zinedine Zidane, Bale'in sakatlığıyla ilgili olarak, "Çok üzgünüz, çünkü oynamayı çok istiyordu fakat yine sakatlandı. Umarım bu kez uzun süre sahalardan uzak kalmaz." açıklamasını yaptı.