Şehrin en iyi restoranlarını ve lezzetlerini Time Out İstanbul olarak 2013 yılından beri 101 İstanbul Lezzeti Festivali'nde sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz.



101 Lezzet'te şehirdeki muhteşem restoranların en leziz yemeklerinden vazgeçilmez ayaküstü lezzetlere, İstanbul yaşamından her türlü tat bir arada.



Uzun süre unutamayacağınız tatlar; yeme-içmeye dair sohbetlere ve atölyeler her sene olduğu gibi yine 101 Lezzet'te sizlerle.101 İstanbul Lezzeti Festivali, 30 Nisan Pazar günü nefes kesen bir Boğaz manzarasına sahip The Marmara Esma Sultan'da!



DenizBank Deniz Private, Afili Bonus, Deniz Bonus Platinum ve Gold Kart sahipleri 101 İstanbul Lezzeti biletlerini %30 indirimli olarak alıyor.



Şehrin tadına 101 Lezzet ile bakın!



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Esma Sultan Yalısı



Mekan Adresi : Muallim Naci Cad. Yalıçıkmazı Sok No: 20



Başlangıç Saati : 30.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 15: 00: 00



Kategori : 101 İstanbul Lezzeti



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır