Trend Micro TippingPoint, tek başına çalışabilen 100GB'lık Gelecek Nesil Tehdit Önleme Sistemini tanıttı.





Trend Micro'dan sektörde bir ilki gerçekleştirerek 100 GB'lık tehdit önleme çözümü sundu. Bu yeni çözüm veri merkezleri ve şirket ağlarının ihtiyaç duyduğu düşük gecikme süresi ve üstün performans ihtiyaçlarını eksiksiz şekilde karşılıyor.



100GB'lık Gelecek Nesil Tehdit Nasıl Önlenir?





Veri güvenliğinde 27 yıllık tecrübesiyle küresel çözüm sağlayıcı Trend Micro;yaptığı duyuruyla en yeni Trend Micro™ TippingPoint NX Serisi, Gelecek Nesil Tehdit Önleme Sistemi'ni (NGIPS) kullanıcılara sundu.



Trend Micro'nun yeni NGIP çözümünün en büyük avantajlarından birisi; tek başına çalışabilen ve oldukça düşük gecikme süresiyle 100 GB'lık inceleme kapasitesi sunabilen sektördeki ilk ürün olması. Yüksek performans ihtiyacı duyan veri merkezleri ve şirket ağlarına hitap eden TippingPoint 7600NX; kritik altyapıları, verileri ve önemli uygulamaları gerçek zamanlı olarak açık ya da gizli tehditlere karşı koruyor. Bu işlemi gerçekleştirirken ağ performansını etkilemeden ve yavaşlatmadan çalışıyor.



Trend Micro TippingPoint 7600NX





Trend Micro TippingPoint 7600NX; dev miktarlarda veri işlemekle yükümlü veri merkezleri için tamamlayıcı bir güvenlik çözümü sunmakla birlikte; oldukça kolay bir şekilde sürekli değişen performans kriterlerine göre ölçeklendirebiliyor. Derin veri paketi denetleme; tehdit bilinirliği ve gelişmiş zararlı yazılım analizi gibi birçok farklı teknolojiyi birlikte kullanarak; veri merkezi ortamlarını hedef alan tehditleri ortaya çıkarıyor ve engelliyor.



Konuyla ilgili görüşlerini belirten Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Genel Müdürü Yakup Börekcioğlu şunları söyledi:



"Oldukça yüksek veri trafiğine sahip olan kullanıcılar; daha önce görülmemiş bir performansla çalışan ve ortadan kaldırılması gereken tehditleri önceliklendirebilen bir güvenlik çözümüne ihtiyaç duyuyorlar. Kullanıcılara sunduğumuz 100 GB kapasiteli bu yeni çözümümüz, üstün performansı ve "Zero Day Initiative" programımız sayesinde gerçek zamanlı olarak sahip olduğu sıra dışı tehdit öngörüsü ile oldukça isabetli şekilde tehditleri engelliyor, zayıflıkları ortaya çıkarıyor ve yama uygulaması gerçekleştirebiliyor."



TippingPoint NX serisi





TippingPoint NX serisi yönetim sürelerini önemli ölçüde kısaltıyor. Ayrıca Digital Vaccine® filtreleriyle zafiyet taramalarını haritalandırarak anında aksiyon alabilen ve TippingPoint Güvenlik Yönetimi Sistemine aktarma fırsatı sunan, Enterprise Vulnerability Remediation (Kurumsal Zafiyet Onarımı) (eVR) özelliği sayesinde güvenlik yansımalarını da önceliklendirebiliyor. Trend Micro TippingPoint NX çözümü bu üstün tehdit zekası sayesinde tüm şirketin güvenlik duruşunu en ideal hale getirmek için gerekli olan verileri ve gözlemleme imkanını sunuyor.



IDC Araştırma Direktörü Rob Ayoub;



"Tehditler ve saldırılar evrim geçirerek daha da karmaşık hale geldikçe tüm veri merkezleri, değişken tehdit ortamına göre şekillendirilebilen esnek ve tamamlayıcı güvenlik çözümlerine ihtiyaç duyuyor. Trend Micro ürünleriyle ortaya koyduğu inovasyon ve kişiselleştirme seçenekleri sayesinde, performans ve sürat konusunda tüm beklentileri karşılıyor" şeklinde konuştu.



TippingPoint 7540NX NGIPS





Bunun yanında TippingPoint 7540NX NGIPS çözümü de 40 GB'lık inceleme kapasitesi ile kullanıcılara sunuluyor. NSS Labs tarafından Ekim 2016 tarihinde yayınlanan test sonuçlarına göre Trend Micro TippingPoint NGIPS çözümü "tavsiye edilen" kategorisinde değerlendiriliyor.



Trend Micro TippingPoint NGIPS çözümü ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:



http://www.trendmicro.com/us/business/network-security/intrusion-prevention-system/



http://www.teknotalk.com/100gblik-gelecek-nesil-tehdit-52648/