1001 Gece Masalları

...Detaylar : İl : İzmirİlce : KonakMekan : İzmir Devlet Opera ve BalesiMekan Adresi : Milli Kütüphane Cad. No: 37- 39Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 00: 00Kategori : 1001 Gece MasallarıTür : Sahne SanatlarıÜcretlimi? : Hayır.

1001 Gece Masalları

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Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : İzmir Devlet Opera ve Balesi

Mekan Adresi : Milli Kütüphane Cad. No: 37- 39

Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 00: 00

Kategori : 1001 Gece Masalları

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Devlet Opera Ve Balesi, İzmir, Konak, Hayır