Deniz Feneri Derneğinin "1001 Çocuk 1001 Dilek" projesi kapsamında 1176 mağdur çocuk, hayırseverlerin desteğiyle isteklerine kavuşacak.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, "1001 Çocuk 1001 Dilek" projesi kapsamında Suriye kamplarında yaşayan 300, İstanbul Güngören Ata İlkokulu'nda okuyan Suriyeli 176, Gazze'den 150, Kerkük'ten 150, Tayland'ın Patani bölgesinden 300, Kütahya'nın Doğardı İlkokulu'ndan 50, Antalya'nın Küçükköy Ortaokulu'ndan 50 olmak üzere 1176 çocuk mektup yazarak, bağışçılardan hayallerinin gerçekleştirilmesini istedi.



Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülkede yaşayan mağdur çocukların çeşitli sorularla öğrenilen dilekleri maddi değeri yazılarak, "www.1001dilek.com" adresinde yayınlandı.



Hayırseverler bu dileklerden birisini gerçekleştirmek istediklerinde, söz konusu internet sitesindeki "dileğini gerçekleştir" butonunu seçerek çocuklara destek olabilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, ilk dileğin 15 yıl önce gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Yüzlerde oluşan küçük bir tebessüm bizim en büyük mutluluğumuz. Bugüne kadar projemize destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Duyarlı insanlarımızı dilek gerçekleştirmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.