1000 Çocuk Korosu" 23 Nisan Konseri Verecek
Çankaya Belediyesi "1000 Çocuk Korosu", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda konser verecek.
Çankaya Belediyesi "1000 Çocuk Korosu", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda konser verecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankaya Belediyesi "1000 Çocuk Korosu", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenecek konser için son provalarını yapıyor.
Musa Göçmen'in şefliğindeki Çankaya Gençlik Orkestrası'nın eşlik edeceği konser, 23 Nisan Pazar günü Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda verilecek.
Konserde, "İleri", "El Ele", "İzmir Marşı", "23 Nisan", "Güzel Dünya", "Mavi Gezegen", "Penceresi Yola Karşı", "Yeşil Çimen Üzerinde", "Çayır Çimen Geze Geze", "Neler Oluyor Hayatta", "Hele Bir Gel", "Senden Daha Güzel" isimli eserler seslendirilecek, Kadri Ergen yönetimindeki Halk Dansları Topluluğu da (Hoy-Tur) gösteri yapacak.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, konsere ilişkin, "Çocukların seslerinin birlikteliğini, 23 Nisan gibi çok özel bir günde duymak başlı başına bir bayram nedeni oluyor. Tüm Çankayalıları, 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.