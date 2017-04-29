100. Yıl Soğuksuspor Bal Ligine Yükseldi

Karabük Amatör Kümede mücadele eden 100. Yıl Soğuksuspor, şampiyon olarak BAL Ligi'ne yükseldi.



100. Yıl Soğukspor, ilk müsabakası golsüz biten Safranbolu Belediyespor ile Dr. Necmettin Şeyhoğlu stadında rövanş maçında karşı karşıya geldi.



Kıran kırana geçen müsabakada 100. Yıl Soğukspor rakibini 2-0 mağlup ederek Amatör küme şampiyonu olarak Türkiye Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi. - KARABÜK