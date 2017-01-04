100. Yıl Çarşısı'nda Yangın Paniği

Başkent'in önemli çarşılarından Ulus 100. Yıl Alışveriş Merkezi'nin bulunduğu binada yangın paniği yaşandı.



Alınan bilgiye göre, Ulus 100. Yıl Çarşısı'nın da bulunduğu binanın 5. katındaki zabıta noktasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA