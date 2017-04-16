100 Yaşındaki Ayşe Mıngır da Oyunu Kullandı

AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye İlçesi'nde 8 çocuk annesi 100 yaşındaki Ayşe Mıngır, yakınlarının yardımıyla gittiği okulda oyunu kullandı.



İhsaniye'ye bağlı Döğer Beldesi'nde oturan Ayşe Mıngır, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için sandığa gitti. Çocuklarının torunlarıyla birlikte toplam 144 torunu olan Ayşe Mıngır, yakınlarının yardımı ile araçla oy kullanacağı beldedeki Yunus Emre İlkokulu'na geldi.



Yakınlarının durumu sandık görevlilerine bildirmesi üzerine görevliler tercih pusulası, zarf ve mühürle Ayşe Mıngır'ın bulunduğu aracın yanına geldi. Ayşe Mıngır görevlilerden pusula ve mührü alarak araç kapısını kapatıp oyunu kullandı. 1018 numaralı sandıkta oyunu kullanan Ayşe Mıngır daha sonra okuldan ayrıldı.



- Afyonkarahisar