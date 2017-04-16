100 Yaşında Sandık Başına Gitti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Gülizar Albayrak, ilerleyen yaşına rağmen vatandaşlık görevini yapmak için torunu ile birlikte sandık başına gitti.



Yamanegeli İlkokulu'ndaki 1144 nolu sandıkta oyunu kullanan Albayrak'ı, torunu Ali Albayrak oy kullanacağı okula getirdi. Babaannesinin koluna girerek oy kullanacağı sandığa kadar eşilik eden Ali Albayrak, babaannesi oyunu kullandıktan sonra yine koluna girerek okuldan ayrıldı.



(İbrahim Aldemir / İHA)