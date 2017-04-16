100 Yaşında Sandığa Gitti

Batman'da anayasa değişikliği halk oylaması için 100 yaşındaki Alye Tür, sandık başına giderek oy kullandı.



Anayasa değişikliği için oy verme işleminin 07.00'de başladığı illerden Batman'da oğlu Mehmet Tür'ün yardımıyla ilerlemiş yaşına rağmen vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyerek Meydan İlkokulu'na giden Tür, 1289 nolu sandıkta oy verdi.



Tür, oyunu kullandıktan sonra okul çıkışında yaptığı açıklamada, "Türkiye daha güzel olur, daha da güçlenir inşallah. Herkes rahata erer." dedi. Tür, bu amaçla 100 yaşında oyunu kullandığını vurguladı.



Oğlu Mehmet Tür de herkese sandığa gitmeleri çağrısında bulunarak oy kullanmak isteyen annesini de okula getirdiğini belirtti.



Hasta ve engellilerin oy kullanması sağlanıyor



Siirt'in Kurtalan ilçesinde oy kullanmak isteyen fiziksel engelli vatandaşlar Kurtalan Devlet Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri birimince sandıklara taşındı.



Oy kullanmak isteyen fiziksel engelli vatandaşlar, evde bakım hizmetleri birimini arayarak ekiplere ulaştı. Hastanede hazır bekleyen ambulans ve nakil araçlarıyla evden alınan engelli seçmenler oy kullanacakları okullara ulaştırıldı.



Yeni Mahalle'de oy kullanan 75 yaşındaki Nefiye Çoğan da Kurtalan Ekspres Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandıktan sonra evine bırakıldı.



Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Silopi Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri de anayasa değişikliği halk oylamasında oy kullanmak isteyen engelli ve yaşlılara destek sundu.



Silopi ilçesinde oy kullanmak isteyen 78 yaşındaki Zeri Albeni Ofis Mahallesi'ndeki evinden ambulans ile alınarak Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu'na getirildi. Oy kullanacağı kata sağlık ekiplerinin yardımıyla sedye ile taşınan Albeni, oyunu kullandıktan sonra aynı şekilde evine bırakıldı.



80 yaşındaki felçli Fethi Diclehan da sağlık ekiplerinin yardımıyla oyunu kullanmanın mutluluğunu yaşadı.