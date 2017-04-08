%100 Müzik'le Bir Festival Partisi: Sen Şarkılarını Söyle, 8 Nisan'da Salon İKSV'de...



"Coen Kardeşlerden ilhamını alan İstanbul Film Festivali, Sen Şarkılarını Söyle diyor; müzikallerden, filmlerden iz bırakan şarkıları, sürpriz isimlerle size ulaştırıyor. Yolu sinemadan geçenler, sinemada müziği bulanlar, müzikte sinemayı yaşayanlar 8 Nisan akşamı Salon'da bir araya geliyor.



Aylin Aslım, Yasemin Mori, Çiğdem Erken, Özge Fışkın, Funda Eryiğit, Selen Uçer, Korhan Futacı, Onur Özaydın, Selen Öztürk, İlker Savaşkurt ve Damla'nın herkesle birlikte hep bir ağızdan filmlerden şarkıları yorumlayacağı bu çok özel partiye, filmleri şarkılarla hatırlayan herkesi bekliyoruz."



*Biletinizin barkodunu KonserV aplikasyonu ile okutup puan kazanmayı unutmayın.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Salon İKSV



Mekan Adresi : Sadi Konuralp Caddesi No: 5



Başlangıç Saati : 08.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 00: 30: 00



Kategori : %100 Müzik'le Bir Festival Partisi: Sen Şarkılarını Söyle



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır