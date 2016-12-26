100 Milyon TL'lik Yatırım - Balıkesir

Gıda sektöründe hizmet veren iki firmanın Balıkesir Organize Sanayi bölgesine yapacakları 100 milyon liralık yatırımın imzaları atıldı.



Balıkesir Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan törene, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, HEG GIDA Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Uysal, Maysel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bütün'ün yanı sıra firma yetkilileri katıldı.



Başkan Uğur, Balıkesir için ciddi bir yatırım olduğunu ifade ederek Organize Sanayi Bölgesinin doluluk oranının yüzde 100'e yaklaştığını söyledi.



Ticaret Odası Başkanı Ermişler de 2023 hedefleri için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini kaydederek, bu firmaların iç piyasada lokomotif olacaklarını belirtti.



HEG GIDA Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Uysal, 70 milyon liralık bir yatırım yaptıklarını kaydetti.



Maysel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bütün, Balıkesir'in Türkiye'yi doyuran il olduğunu vurguladı.