100 Milyar Fps Kameranın Küçük Mucizesi!

Bilim insanları ışık dalgalarının arkalarında konik bir anafor yarattığını düşünüyorlardı, aynı sonik patlamalarda olduğu gibi... Ancak saniyede 300 bin kilometre hızla hareket eden fotonları görüntülemek olağan üstü hızda bir kamerayla mümkün olabilir.



St. Louis'deki Washington Üniversitesi, kendi inşa ettikleri, saniyede 100 milyar kare hızındaki "çizgi kamerası" sayesinde bu fotonik şok dalgalarını görüntülemeyi başardı. Ekip, konik şok dalgalarını görüntülemek için içi kuru sis dolu bir tünele aleminyum oksit ve silikon plastik plakalar koydu ve bunların üstüne çok kısa süreli (sadece 7 pikosaniye uzunluğunda) lazer atışları yaptı. Işık tünelin içinde plakalarda ilerlediğinden daha hızlı ilerlediği için fotonlar sonik patlama benzeri etkiyi yarattı.



Kameranın kullandığı çekim tekniği özellikle çok önemli. Diğer teknikler hızlı olayları görüntülemek için çok sayıda pozlama gerektirirken, çizgi kamerası sadece bir pozlama gerektiriyor. Ancak bu kameranın çalışabilmesi için kendini aynı şekilde sürekli tekrarlayan bir olay gerçekleşmesi gerekiyor, burada da süper kısa lazer atışları devreye giriyor.







Ultrason teknolojisinin ışık ile çalışan varyasyonu diyebileceğimiz bu teknoloji, tıp alanında büyük gelişmeler sağlayabilir. Çizgi kamerasının inanılmaz hızı nöronları ateşlenirken görüntüleyecek hıza sahip. Bu sayede beyin hastalıkları daha iyi anlaşılabilir ve tedaviler geliştirilebilir.