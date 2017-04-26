100 Metrelik Şiir Yazdı

Malatya'da hobi olarak şiir yazan Nusret Başyiğit isimli bir şair, 4 bin 444 mısralık şiir yazdı. Şair şiirini ise 100 metre uzunluğundaki kağıda sığdırabildi.



Malatya'da daha önce de yazdığı uzun şiirleri ile tanınan Nusret Başyiğit bu kez ise tam 4 bin 444 mısralık şiir yazdı. Yazdığı mısraları 100 metre uzunluğundaki bir kağıda aktaran Başyiğit, neredeyse bir sokak uzunluğundaki kağıda sığan şiirini şehitlere armağan ettiğini söyledi. Şair Nusret Başyiğit, 'Bir Candır, Cennettir Benim Ülkem' adını verdiği uzun şiirinde Türkiye'nin güzelliklerini ve vatan sevgisini anlattı 4 yılda tamamladı Başyiğit, 15 Temmuz Kalkışma girişimi öncesi ve sonrasındaki duyguların da yer aldığı şiirini 4 yılda tamamladığını ifade etti. Yaklaşık 4 yılda tamamladığı şiirinin dünyanın en uzun şiiri olduğunu vurgulayan Başyiğit, şiirini vatan aşkıyla yazması nedeniyle hiç zorlanmadığını kaydetti. Başyiğit, "Bu cennet vatanın aşkıyla bu şiiri yazdım. Hem vatanımızın güzelliklerinden bahsettim hem de şehitlerimizin ne kadar aziz olduğundan. Şimdi yazdığım şiiri şehitlerimize ve milletimize armağan ediyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vermek istiyor Başyiğit, şehitlere ithaf ettiği şiirini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vermek istediğini söyledi.Türk Bayrakları ile süslediği şiiri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndereceğini vurgulayan Başyiğit, "Ben bu şiiri Türk milleti adına milletin evi olan, milletin gönül sarayı olan Cumhurbaşkanlığı Külliye'sine teslim etmek istiyorum. Mümkünse bizzat Cumhurbaşkanımızın kendisine bu şiiri vermek istiyorum" diye konuştu.



Ortaokul mezunu olan ve hobi olarak şiir yazdığını hatırlatan Nusret Başyiğit, rekor uzunluğundaki şiirini yazmaya ise 2013 yılında başladığını ifade etti.



=====================================================



İhlas Haber Ajansı YouTube Kanalına Abone Olmak İçin:



>



İhlas Haber Ajansı Resmi Web Sitesi



>



İhlas Haber Ajansı Sosyal Medya Adresleri



>



>



>



>



İhlas Haber Ajansı hakkında



İhlas Haber Ajansı'na ulaşmak için



>