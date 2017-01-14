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100 Göçmeni Taşıyan Tekne Alabora Oldu
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100 Göçmeni Taşıyan Tekne Alabora Oldu

Akdeniz'in Libya açıklarında 100'den fazla sığınmacıyı taşıyan tekne alabora oldu.

100 Göçmeni Taşıyan Tekne Alabora Oldu

Akdeniz'in Libya açıklarında 100'den fazla sığınmacıyı taşıyan tekne alabora oldu.

Kaynak: Dunya.com

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