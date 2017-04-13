100 Eski Milletvekili Halk Oylaması Kararını Açıkladı

Eski devlet bakanları Hasan Aksay ve Teoman Rıza Güneri'nin de aralarında bulunduğu Milli Nizam, Milli Selamet, Refah ve Fazilet Partili eski milletvekilleri, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği halk oylamasında "evet" oyu kullanacaklarını açıkladı



Ankara'da bir otelde düzenlenen basın toplantısına, Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi ve Fazilet Partisinden 100 eski milletvekili katıldı.



TBMM 21 ve 22'nci dönem milletvekili ve FP Kurucu Genel Başkanı İsmail Alptekin, eski milletvekilleri adına yaptığı konuşmada, "Büyük bir onur ile ülkemize hizmet imkanı bulduğumuz Milli Görüş partilerinin programlarına baktığımızda cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ve başkanlık sistemine geçilmesi üzerinde önemle durulduğu görülecektir." dedi.



16 Nisan'da Türkiye'nin istikbalinin inşa edileceğini, nereye doğru, nasıl ve ne şekilde yol alacağının kararlaştırılacağını belirten Alptekin, değişen ve gelişen şartlar bakımından parlamenter sistemin Türkiye'nin meselelerini çözme imkanının kalmadığını savundu.



Alptekin, Necmettin Erbakan'ın genel başkanı olduğu Milli Nizam Partisinin programının 16'ncı maddesinde, "İcrai organın daha kudretli olması ve süratli çalışabilmesi için reisicumhurun tek dereceli olarak halk tarafından seçilmesi ve icrai organ düzenini, Başkanlık sistemine göre tanzimi" ifadelerinin yer aldığını söyledi.



"Mevcut sistem ağır bedeller ödetti"



Alptekin, milli iradenin karşısına bürokratik ve oligarşik odakları inşa eden darbe anayasalarının millete ağır bedeller ödettiğini ifade ederek şöyle konuştu:



"Siyasi tarihimiz, darbe anayasalarının, demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri, inanç ve düşünce hürriyetinin nasıl askıya alındığının ibretli vesikaları ile doludur. Bu darbe ürünü vesayetçi zihniyet, seçilmiş başbakanı idam sehpasına yollamayı, partileri kapatmayı, kendilerine boyun eğmeyen siyaset ve dava adamlarını zindanlara atmayı, itibarsızlaştırmayı bir teamül haline getirmek istemişlerdir. Darbeci zihniyet her fırsatta Milli Görüş partilerini kapatmış, Milli Görüş'ün lideri Erbakan Hoca'mıza defalarca siyaset yapma yasağı getirmiş, kendisi ve dava arkadaşlarını sembolik yargılamalarla cezaevlerine mahkum etmiştir."



Mevcut sistemin özünde sadece sorun ürettiğini ve millet iradesini yok ettiğini öne süren Alptekin, şunları kaydetti:



"Saydığımız tüm bu haklı gerekçelerden dolayı Milli Görüş partilerinden seçilmiş milletvekilleri olarak 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasında gönül rahatlığıyla 'evet' diyeceğimizi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz adına üzerimize düşen her türlü vazifeyi yerine getireceğimizi aziz milletimizle paylaşıyoruz."



Programa, eski devlet bakanları Hasan Aksay ve Teoman Rıza Güneri ile eski Milli Selamet Partisi milletvekili Şener Battal ve eski Fazilet Partisi milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu da katıldı.