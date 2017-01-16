100'de Yüz Yenilenebilir Enerji Kullanan Energy Observer Teknesi Dünya'yı Turlayacak





Yüzde 100 olarak yenilenebilir enerjiyle çalışan katamaran yat 'Energy Observer'in tasarımı, tarihi Dünya turuna çıkmadan önce bu şekilde olacak.



Bu yolculuk toplam altı yıl sürecek. Katamaran yat güneş ve rüzgar enerjisi haricinde deniz suyunu hidrojene çeviren bir yakıt bataryası kullanacak.



Hiçbir şekilde karbon monoksit açığa çıkarmayan yat Fransa'nın kuzey batısında bulunan Britanny şehrinde mühendis, mimar ve denizcilerden oluşan 50 kişilik bir ekip tarafından hazırlanıyor.



Victorien Erusard, Energy Observer Kaptanı: "Energy Observer teknolojiye adeta bir meydan okuma. Güneşin gücünü kullanarak hareket eden ve Fransa'da üretilen bu tekne, tamamıyla doğal yenilenebilir enerji kullanarak Dünya turunu başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan yapabilecek."



Zero-emission boat to start round-the-world voyage this springhttps: //t.co/YxKJoZACFy#EnergyObserver #GreenEnergy pic.twitter.com/2Aui5w0ylZ— GLB Federation (@GLBfederation) January 12, 2017



30 metrelik katamaran tipi yatta güneş panelleri, rüzgar türbini ve hidrojen yakıt-batarya sistemi bulunuyor. Energy Observer daha önce yarışlarda kullanılan bir sürat teknesinin gövdesi kullanılarak inşa ediliyor.



Teknenin tasarım aşaması üç yıl sürmüş. Boyutu aynı kalmış ancak ağırlığı iki kat artmış. Şu anda 20 tonluk bir ağırlığa sahip.



Teknenin yapacağı Dünya turu kameraya kaydedilerek bir belgesel yapılacak.



Takımın lideri Jerome Delafosse, küresel ısınmanın azaltılması için neler yapılabileceğini herkese göstermek istediklerini belirtiyor.



Jerome Delafosse, Seyahat Lideri: "Herkes bu tekneyi internet üzerinden görebilecek ve sosyal medya aracılıyla yaptığımız bu yolculuğu canlı olarak izleyebilecek. Çünkü bununla ilgili görsel gerçekliğe dayalı bir sistem kullanacağız. İnsanlar Energy Observer'ı neredeyse günlük bile takip edebilecekler."



Yaklaşık 5 milyon Euro'ya mal olan Energy Observer, yolculuğuna Fransa'dan Nisan ayında çıkacak ve tam 50 ülkeyi ziyaret ederek Dünya turu yapacak.



Auteur: euronews-tr



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