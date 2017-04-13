100 Çocuğu Sünnet Ettirdiler

Edirne'nin Keşan ilçesinde AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplu sünnet şöleninde, 100 ihtiyaç sahibi çocuk sünnet ettirildi.



Keşan'da yaşam şartlarının düşük olduğu Yenimescit, Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde yaşayan ailelerin çocuklarına yönelik düzenlenen sünnet şöleninde çeşitli sebeplerle sünnet düğünü yapamayan yada sünnet olamayan 100 çocuk, sünnet ettirildi. İnönü İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen sünnet şölenine yoğun bir kalabalık katıldı. Keşan Kaymakamı Nuri Özder, AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe ve AK Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık'ın da katıldığı sünnet şöleni coşku içerisinde gerçekleşti.



AK Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık, "Yoksul ailelerimizin çocuklarını sünnet ettirdik. İlk başta 40 çocuk vardı ancak rakam artarak 100'e kadar yükseldi. 100 çocuğumuzun sünnetini Keşan Devlet Hastanesi'nde yaptırdık. Hastane personeline çok teşekkür ederim. Bu akşam da çocukların sünnet cemiyetini yapıyoruz. Peygamber Efendimizin sünneti seniyyesini yerine getiriyoruz. Cemiyetimiz şölen havasında olacak. Her zaman yoksul vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - EDİRNE