100 Bin Lira Değerindeki Dairesini Kaldığı Huzurevine Bağışladı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesi Hacı Mustafa Akbak Huzurevinde kaldığı sırada vefat eden 77 yaşındaki Ali Güleşoğlu, 100 bin lira değerindeki dairesini huzurevine bağışladı.



Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yaklaşık 2,5 yıl Hacı Mustafa Akbak Huzurevinde kalan 77 Yaşındaki Ali Güleşoğlu, geçen hafta hastalanarak Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılmış ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.



Ali Güleşoğlu vefat etmeden önce, kendisine yapılan iyilikler ve çok iyi bakılmasının bir karşılığı olarak noter huzurunda Ilgaz ilçesinde adına kayıtlı olan daireyi huzurevine bağışladı.



Huzurevi Müdürü Adem Taş konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Biz Ali amcanın bu vasiyetin ve isteğinin yerine getirilmesi için İl müdürlüğümüz ve Bakanlığımız ile gerekli yazışmaları başlattık. İnşallah önümüzdeki günlerde bu işi sonuçlandırarak Ali amcanın bu isteğini yerine getireceğiz" dedi. - ÇANKIRI