100 Araçlık Konvoyla Cezaevine Girmişti! Kim Bu Çerkes Cengiz?

Rusya ve Türkiye'de çok sayıda suçtan yargılanan 'Çerkes Cengiz' lakaplı Cengiz Şıklaroğlu, 10 aylık hapis cezasını yatmak üzere cezaevine gitti. Cezaevine 100 araçlık konvoyla gitmesi herkesin dikkatini çekti. Peki kim bu Şıklaroğlu? Silah ticaretinden lüks yat üretimine kadar 7 şirketin sahibi Şıklaroğlu, Rusya'da örgüt liderliğinden askeri casusluğa ve suikasta kadar pek çok suçtan yargılanmıştı. Sosyal medyada ise vahşi hayvanlar ve silahlarla birlikte verdiği pozlar dikkat çekiyor.

TÜRKMENLERE YARDIM İÇİN ZORLA SENET İMZALATMIŞ

2005 -2016 yılları arasında askeri suç örgütlüğü liderliği, askeri casusluk, Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'a suikast suçlarından Rusya'da yargılan ve suçlamalardan beraat eden Çerkez Cengiz lakabıyla bilinen Cengiz Şıklaroğlu, 2016 yılı başında geldiği Türkiye'de Suriye'deki Türkmenlere yardım etmesi için bazı işadamlarına zorla senet imzalattığı iddiasıyla yargılandığı davalardan hapis cezası aldı.



Toplamda 10 ay hapis yatacak olan Cengiz Şıklaroğlu, dün yaklaşık 100 araçlık konvoy eşliğinde gövde gösterisi yaparak hapis cezasını yatmak üzere Maltepe Cezaevi'ne gitti.



CEZAEVİ ÖNÜNDE 'BİLİM İNSANI' DETAYI

Cezaevi önünde konuşan Cengiz Şıklaroğlu, "Biz sokaklarda büyüdük. Fazlasıyla bedel ödedim. 10 aylık bir ceza sürecim var. 10 aydan sonra da daha kuvvetli geri döneceğim. Benim burada söylemek istediğim bu ülkenin mafyaya değil, bilim insanlarına gerçek siyasetçilere gerçek iş adamlarına ihtiyacı var. Kardeşlerimden tek ricam okuyun ve birbirinize sahip çıkın" dedi.



İSTANBUL'DA DA CİDDİ BİR KİTLE KARŞILAMIŞTI

Yaşanan görüntü esrarengiz iş adamının kim olduğu sorusunu da gündeme taşıdı. Aslında Cengiz Şıklaroğlu'nun böyle bir 'uğurlama töreni' ile gündeme gelmesi ilk kez olmuyor.

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'a yönelik suikastta azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandığı davadan beraat ettikten sonra 2016'da Moskova'dan İstanbul'a gelişinde Atatürk Havalimanı'nda da oldukça kalabalık bir kitle tarafından karşılanmıştı.



7 ŞİRKETİ VAR

Sosyal medyadaki kendi anlatımlarına göre Kurduğu Angels Yachts şirketi Türkiye'nin en büyük lüks yat üreticilerinden. Bunun yanında 7 şirket daha kurarak bir 'holdinge' dönüştü. Kendisinin kartvizitinde de Angel Group CEO'su Cengiz Şıklaroğlu yazıyor. Şıklaroğlu'nun grubunun bünyesinde vip otomobil kiralama, rüzgar türbinleri ve pil ithalatı yapan Angel Energy, Angel Organics ile organik tohum ithalatı yapan firmalar da bulunuyor. Ayrıca bir kozmetik şirketi de yar alıyor. Ama en gözde şirketi askeri silahlar da üreten Silahsan. Zaten Instagram hesabından sık sık silahlarla çekilmiş pozlar yayınlamayı da ihmal etmiyor.



Şıklaroğlu sosyal medyayı oldukça yoğun kullanıyor. Özellikle evinde beslediği vahşi hayvanlar, lüks yat ve otomobiller ile birlikte çekilmiş fotoğrafları Instagram hesabını süslüyor.



KARDEŞLİK ADINDA BİR GRUBU VAR

Kardeşlik adını verdiği de bir grubu var. Bu grubun internet sitesi bulunuyor ve girişinde Cengiz Şıklaroğlu'nun bu gruba dair bir açıklaması yer alıyor. Ancak grubun faaliyetlerinin ne olduğu hakkında bir bilgi bulunmuyor.