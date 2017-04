Türkiye'nin pek çok şehrinde hayranlarıyla buluşup yoğun ilgi gören Teoman, 14 Nisan'da Beşiktaş İF Performance Hall'de!



Teoman; konserinde "Paramparça", "İstanbul'da Sonbahar" gibi geniş kitlelerin bildiği parçaların yanı sıra "Bugün", "En Güzel Hikayem", "Bana Öyle Bakma" gibi şarkılarının akustik hallerini hayranlarının beğenisine sunacak. "yavaş yavaş" konserinde Teoman'a; piyanoda Ece Dağıstan, kemanda Mahur Tukan, gitarda Tolga Akyıldız, kontrbasta Taylan Aygar eşlik edecek.



Sizde bu unutulmaz konserlerde yer almak için yerinizi şimdiden ayırtın.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : IF Performance Hall Beşiktaş



Mekan Adresi : Cihannüma Mah. Has Fırın Cad. Akmaz Çeşme Sok. No: 26 Beşiktaş (BKM Karşı Sokağı)



Başlangıç Saati : 14.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 00: 00



Kategori : %100 Akustik Teoman'la yavaş yavaş



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır