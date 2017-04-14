100 Akustik Teoman'la Yavaş Yavaş
Türkiye'nin pek çok şehrinde hayranlarıyla buluşup yoğun ilgi gören Teoman, 14 Nisan'da Beşiktaş İF Performance Hall'de!
Türkiye'nin pek çok şehrinde hayranlarıyla buluşup yoğun ilgi gören Teoman, 14 Nisan'da Beşiktaş İF Performance Hall'de!
Teoman; konserinde "Paramparça", "İstanbul'da Sonbahar" gibi geniş kitlelerin bildiği parçaların yanı sıra "Bugün", "En Güzel Hikayem", "Bana Öyle Bakma" gibi şarkılarının akustik hallerini hayranlarının beğenisine sunacak. "yavaş yavaş" konserinde Teoman'a; piyanoda Ece Dağıstan, kemanda Mahur Tukan, gitarda Tolga Akyıldız, kontrbasta Taylan Aygar eşlik edecek.
Sizde bu unutulmaz konserlerde yer almak için yerinizi şimdiden ayırtın.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : IF Performance Hall Beşiktaş
Mekan Adresi : Cihannüma Mah. Has Fırın Cad. Akmaz Çeşme Sok. No: 26 Beşiktaş (BKM Karşı Sokağı)
Başlangıç Saati : 14.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 00: 00
Kategori : %100 Akustik Teoman'la yavaş yavaş
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır