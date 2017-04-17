Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
10 Yıllık Tahvil Faizi Düşüşle Açıldı
Ara
BİST 90.619 %0,62
DOLAR 3,7299 %1,81
EURO 3,9451 %1,32
PARİTE 1,0613 %-0,01
ALTIN 154,41 %1,89
FAİZ 11,13 %-2,88
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

10 Yıllık Tahvil Faizi Düşüşle Açıldı

10 yıllık tahvilin bileşik faizi referandum sonrası bu sabah ilk işlemlerde düşüşle açıldı.

10 Yıllık Tahvil Faizi Düşüşle Açıldı

10 yıllık tahvilin bileşik faizi referandum sonrası bu sabah ilk işlemlerde düşüşle açıldı

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Referandum, Sabah