10 Yıllık Tahvil Faizi Düşüşle Açıldı
10 yıllık tahvilin bileşik faizi referandum sonrası bu sabah ilk işlemlerde düşüşle açıldı.
10 yıllık tahvilin bileşik faizi referandum sonrası bu sabah ilk işlemlerde düşüşle açıldı
Kaynak: Dunya.com
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