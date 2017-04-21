10 Yıl Boyunca 9 Kat Inip Çıktı, Türkiye Üçüncüsü Oldu

Diyarbakır'da oturduğu apartmanda asansör olmadığı için her gün 9 kat çıkıp inmek durumunda kalan 3 çocuk babası görme engelli Şeref Dilek (33), tavsiye üzerine 2 ay önce başladığı atletizmde Türkiye üçüncüsü olarak, büyük bir başarıya imza attı. Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki 9 katlı bir apartmanın son katında oturan 3 çocuk babası görme engelli Şeref Dilek'in yaşadığı zorluk, büyük bir başarı elde etmesine neden oldu. 10 yıldır evine, asansör olmadığı için yürüyerek inip çıkan Dilek, bunu duyan Görme Engelliler Spor Kulübü yöneticisinin tavsiyesi üzerine 2 önce başladığı atletizmde, Türkiye üçüncüsü oldu. Yüzde 43'ü görme, yüzde 73 engelli olduğunu anlatan Dilek, "Görme Engelliler Spor Kulübü'nde bir sohbet sırasında 9 katlı bir apartmanda oturduğumu, asansör olmadığı için yürüyerek çıkıp indiğimi ve evimin sobalı olması nedeniyle odun ve kömürleri de yukarıya çektiğimi anlattım. Bunun üzerine bir yönetici bacaklarımın güçlü olabileceğini ve atletizm yapabileceğimi söyledi. İlk başta yapamayacağımı söyledim. Daha sonra kulüp yöneticisi sayesinde başkanımız Mustafa Avcı ile tanıştım. O da böyle bir teklifte bulununca spora başladım. 2 aydır atletizmle uğraşıyorum. 4-6 Nisan tarihinde İzmir'de düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'na katıldık. 1500 metre engelliler koşusunda Türkiye 3'ncülüğü elde ettim. Devam etmeyi düşünüyorum. Buradan engellilere çağrım, engelleri ne olursa olsun, hangi sporu yapabiliyorlarsa onu yapsınlar. Faydasını kesin ve kesin göreceklerine inanıyorum" dedi.



(Emrah Kızıl / İHA)