- Kerkük kent merkezinin kuzey bölgesindeki Şorav semti

Çocukların kar sevinci

Parka gelen ailelerin kar topu oynaması

Vatandaşların kar sevinci

Kerküklü Salahaddin Asgar ile röportaj

Kerküklü çocuk Nihat Virya ile röportaj Irak'ın kuzeyindeki Kerkük kentine 10 yıl aradan sonra kar yağdı.



Sabahın erken saatlerinde hafif bir şekilde yağan kar, başta çocuklar olmak üzere tüm halkı sevindirdi.



Yaz aylarında sıcaklığın 50 dereceye kadar yükseldiği Kerkük'te, kar kalınlığının az olmasına rağmen çocukların parklara gelerek karla oynamaya çalıştığı görüldü.



Kentteki Şorav Mahallesi'nde bulunan bir parka çocuklarıyla gelen Salahaddin Asgar, AA muhabirine, "Kerkük'e on yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Soğuk havaya rağmen ailece karın keyfini çıkarmaya geldik." dedi.



Hayatında ilk kez kar gördüğünü belirten 10 yaşındaki Nihat Virya ise "Annem sabah beni uyandırdığında kar yağdığını söyledi. Önce inanamadım pencereden bakınca her yerin bembeyaz olduğunu gördüm" diye konuştu.