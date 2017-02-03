10 Yaşındaki Çocuk 5. Kattan Düşerek Ağır Yaralandı

Bolu'da 10 yaşındaki çocuk 5. kattan düşerek ağır şekilde yaralandı. Görgü tanıklarının polise verdiği ilk ifadede, küçük çocuğun balkon demirlerine sarkarak, "Kurtarın beni diye bağırdığı" iddia edildi.



Edinilen bilgiye göre, olay saat 12.15'te Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi Esen Sokak'ta meydana geldi. Ailesiyle birlikte Umut apartmanında yaşayan 10 yaşındaki U.S. isimli çocuk, evde annesi Gülsen B.'nin olduğu sırada 5. kattan düşerek toprak zemine düştü. Ağır yaralanan ve vatandaşların ilk müdahalesini yaptığı çocuk, 112 acil ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı. U.S.'nin sağlık durumun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği ifade edildi. Olaydan sonra anne Gülsen B. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Görgü şahitlerinin polise verdiği ilk ifadeye göre, evden bağırma sesleri geldiği ve çocuğun balkon demirlerine asılı olarak "Kurtarın beni" diye bağırdığı iddia edildi. U.S.'nin anne Gülsen B.'nin ilk evliliğinden dünyaya geldiği belirtildi. - BOLU