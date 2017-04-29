10. Uluslararası Öğrenci Buluşması Erzurum'da Gerçekleşti

Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından bu yıl Erzurum'da 4'üncüsü organize edilen 'Uluslararası Öğrenci Buluşması' renkli görüntülere sahne oldu.



Erzurum'da 4'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Öğrenci Buluşması' Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) destekleriyle 20 ülkeden bin 500 öğrencinin katılımıyla Yakutiye Kent Meydanında gerçekleşti. Buluşmaya öğrencilerin yanı sıra Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum İran Başkonsolosu Hüseyin Gasimi katıldı. Ülkelerini temsil eden öğrenciler özel stantlarda kendi yöre ve kültürlerine ait değerleri katılımcılara tanıttı. Geleneksel halk oyunlarını da sergileyen öğrenciler yöresel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Birbirinden özel yiyeceklerin de sunulduğu buluşmada, öğrenciler birlik ve kardeşlik ruhunu yaşadı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gençlerin büyük bir değer olduğunu söyleyerek "İlim, irfan öğrenmek için genç kardeşlerimiz buraya geliyorlar. Biz biliriz ki önderimiz, Peygamberimizin güzel bir sözü var, 'İlim, müminin yitik malıdır, nerede bulursa alır' prensibi gereğince tüm dünyanın birçok bölgesine hak, özgürlük, adalet götüren bir milletin temsilcileri olarak aynı vazifeyi bugün de devam ettiriyoruz" dedi.



Öğrenci buluşmalarıyla kardeşlik ruhunun yaşatıldığını ifade eden Vali Seyfettin Azizoğlu, "Erzurum'da okuyan geleceğin barış elçisi öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Tarihin her döneminde dünyaya barışı ve kardeşliği getirmiş olan büyük Türk milletinin doğudaki en büyük şehri Erzurum bugün yine uzak düşmüş kardeşlerini bir araya getirmiştir. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM