Adapazarı ilçesinde Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneğince düzenlenen "10. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinlikleri başladı.



Demokrasi Meydanı'ndaki açılış programında Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) eğitim gören yabancı öğrenciler, açtıkları stantlarda yöresel yemek, kıyafet, bayrak ve haritalarıyla ülkelerini tanıttı. Suriye, Mısır, Nijerya, Madagaskar, Gürcistan, Ukrayna, Yemen gibi birçok ülkeden gelen öğrenciler stantların önünde geleneksel dans gösterileri sunması renkli görüntü oluşturdu.



Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, programın açılışında yaptığı konuşmada, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. Misafir öğrencilerle Sakaryalı vatandaşların kaynaşmasını sağlayan bu gibi organizasyonlarla dünya barışına da katkıda bulunulduğunu ifade eden Coş, "Burada temeli atılan dostluk, kardeşlik ilişkilerinin yarınlarda daha büyük yansımalar ortaya koyacağına inanıyorum." dedi.



Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Emin Altundemir ise alanı gezen vatandaşların 56 ülkenin kültürünü ve dostluğunu bulacağını söyledi.



Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği'nin, Sakarya Üniversitesinde bulunan 100'den fazla ülkeden gelen 3 bin 500 misafir öğrenciye ev sahipliği yapmak, onları tanımak, kültürlerini tanıtmak, sorunlarını çözmek, maddi ve manevi her türlü ihtiyaçlarını karşılama amacı taşıdığını ifade eden Altundemir, "Öğrencilerimizle gönül bağı kurma en önemli amaçlarımızdan birisidir. Buradaki renkli görüntüler, UDEF çatısı altında 55 ilde geçen hafta başladı bu haftada da devam edecek. Aynı zamanda 20 ülkede de Uluslararası Öğrenci Buluşması gerçekleştiriliyor. Sakarya'da iki gün sürecek buluşmada öğrencilerin yanı sıra onların kültürlerini de yakından tanıma fırsatı bulacaksınız. Bugün tanış olma zamanıdır, gönüller arası köprüler kurma zamanıdır." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Coş ve beraberindeki heyet stantları gezdi, öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.



Coş, Suriye standının önünde bu ülke ile ilgili görüşlerin yazıldığı tabloyu bir süre inceledi. Daha sonra eline kalem kağıt isteyen Coş, "Alem-i İslam'ın huzuru birlik ve beraberliği için dua ediyoruz." notunu yazdığı kağıdı tabloya yapıştırdı.



Etkinliklerin yarın sona ereceği bildirildi.