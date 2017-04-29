10. Uluslararası İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali

Malatya'da, İnönü Üniversitesi'nce tertiplenen 10. İnönü Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivali'nde dereceye giren filmler belirlendi.



İnönü Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 10. İnönü Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivali'nin sonuçları belli oldu. 475 filmin yarıştığı festivale sanatseverler ilgi gösterdi.



Ön jüri ekibi tarafından Ulusal Kurmaca, Ulusal Belgesel kategorilerinden 30 film, Uluslararası Kısa Filmler kategorisinde ise Uluslararası Kurmaca ve Uluslararası Belgesel dallarında 30 kısa film finale kaldı.



Ulusal ve uluslararası olmak üzere 2 kategoride filmlerin yarıştığı festivalde, ulusal kategori jüri üyeleri Prof. Dr. Peyami Çelikhan, Eleştirmen Fırat Sayacı, Müzisyen Saki Çimen, Yönetmen Mustafa Kara, Yapımcı Mahmut Avcı, ünlü oyuncular Müjdat Uzman, İpek Tuzcuoğlu, Esra Ronabar ve Zeynep Köse, dereceye giren filmleri belirledi.



Festivalde, Ercan Selim Öngöz, Giordano Torreggiani, Pablo, Süleyman Demirel, Ramazan Kılıç Abdurrahman Demir, Özer Kesemen, Maxime Malabard, Anthony Taieb, Alvaro Rodriguez Areny, Emilio Marti Lopez, Lisi Kieling'in filmleri çeşitli kategorilerde dereceye girdi.