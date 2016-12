10. Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali

Bu yıl 10.kez düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, bu kez dünyanın 7 harikasına ev sahipliği yapıyor.



Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali (SANDLAND) devasa boyutlarda yüzlerce kum heykelin sergilendiği, alan genişliği, katılan sanatçı sayısı ve kullanılan kum miktarı gibi özellikleriyle dünyanın en büyük kum heykel etkinlikleri arasında yer almaktadır. TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Antalya Tanıtım Vakfı ve Antalya Gazeteciler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu pek çok kurum ve kuruluş tarafından desteklenen etkinlik Global Design Art Works tarafından düzenlenmektedir.



Kum heykel sanatı son yıllarda dünyada yeni yeni yaygınlaşan özel bir ephemeral (geçici) sanat türüdür. Alternatif sanatlar kapsamında yer alan kum heykel etkinliklerinde sadece su ve kum kullanılmaktadır. Kum Heykeltıraşlar yapılan heykelin boyutları da göz önünde tutularak çalışmalarını solo ya da 2-3 kişiden oluşan ekipler halinde yürütürler. Sonuçta ise ortaya yüzlerce ton ağırlığında, metrelerce uzunluk ve yüksekliğe sahip sadece suyun ve kumun kullanıldığı muhteşem eserler ortaya çıkar. Kum Heykel Sanatı hiçbir şeyin kalıcı olmadığı ve her şeyin bir gün yok olacağı felsefesini taşır. Bu yüzden izleyenleri hayrete düşüren bu eşsiz eserler kısa bir dönem sergilendikten sonra yıkılarak tamamen ortadan kaldırılırlar.



Antalya'nın dünyaca ünlü Lara Sahil Bandında 10 bin metrekare alanda, yaklaşık 10 bin ton nehir kumu kullanılarak, dünyanın birçok ülkesinden katılan profesyonel kum heykel sanatçılarının yaklaşık 3 hafta süren performansları neticesinde yaratılan muhteşem eserler her gün 10.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Artık gelenekselleşen etkinlik her yıl artan ilgi ve ziyaretçisiyle Antalya ve Türkiye'nin en önemli kültür-sanat etkinlikleri arasına girmiştir. Sanatın en doğal, en muhteşem ve en eğlenceli halini yansıtan bu eşsiz etkinlik her yıl farklı bir temada düzenlenmektedir.