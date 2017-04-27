Türkiye'nin En Prestijli Ulusal Vaka Analizi Yarışması UçArı 10. yılında orijinal konsepti ve iddialı ödülleriyle karşınızda!



Gerçek hayatla iç içe geçmiş bir vaka analizi yarışması olan UçArı Ulusal Vaka Analizi Yarışması, katılımcılarına iş hayatının bir simülasyonunu yaşama imkanı sunmasının yanı sıra kişisel ve akademik anlamda da kendilerini geliştirmeleri için yol göstermektedir.



Geçtiğimiz yıl 1600'ü aşkın başvuru alan UçArı'nın başvuruları bu sene 13 Ocak – 5 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. 2, 3 ve 4. Sınıflar ile yüksek lisans öğrencilerinin 3 veya 4 kişilik gruplar halinde katıldığı yarışmada başvurunun ardından internet üzerinden bir ön eleme vakası gönderilecek. Bir hafta içinde diledikleri kaynağı kullanarak vakayı çözen takımların çözümleri akademisyenler ve sponsor şirket yetkililerin incelemeleri sonucu finale kalmaya hak kazanan takımlar 28-30 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul'da buluşarak ödüller için yarışacak.



Katılımcı kitlesi ve ödülleri ile prestijinden söz ettiren UçArı'nın bu seneki ödülleri;



1.lik Ödülü: 5000 TL + Sabancı Üniversitesi'nde Tam Burslu MBA



2.lik Ödülü: 4000 TL + Slovenya'da "Discover Management" Programı



3.lük Ödülü: 3000 TL + Sponsor Şirketlerde Staj şeklinde.



Sen de takımını kur, UçArı'ya başvur, bu deneyimi ve ödülleri kaçırma!



Ayrıntılı bilgi ve başvuru için www.ucari.itu.edu.tr 'ye tıklaynız!



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : İTÜ Maçka Kampüsü İşletme Fakültesi



Başlangıç Saati : 28.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00



Kategori : 10. UçArı Ulusal Vaka Analizi Yarışması



Tür : Yarışma



Ücretlimi? : Hayır