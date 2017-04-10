10 Öğrenciye Tübitak Desteği

İnönü Üniversitesinde eğitim gören 8'i tıp fakültesinde, 2'si ise fen edebiyat fakültesinden olmak üzere 10 öğrenci, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.



Projelerin genel koordinatörlüğünü yürüten Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, emeği geçen öğrenci ve danışmanları tebrik etti.



Malatya'daki İnönü Üniversitesinde eğitim gören 10 öğrenci, TÜBİTAK'tan proje desteği almaya hak kazandı. Aynı zamanda Proje Genel Koordinatörü olan Başhekim Prof. Dr. Hakan Parlakpınar kabul edilen projelerle ilgili açıklama yaptı. Önceki yıllarda TÜBİTAK desteği alan projelere bakıldığında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinin birinci sırada olduğunu belirten Parlakpınar, emeği geçen öğrenci ve danışmanları tebrik etti. Proje desteği almaya hak kazanan öğrencilerin 8'i tıp fakültesinde, 2'si ise fen edebiyat fakültesinde eğitim görüyor. - MALATYA