'10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"Ne Doğru

Hatay Valisi Erdal Ata, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Vali Ata, mesajında çağın dinamik mesleklerinden biri olan gazeteciliğin, ideal manada haberin doğrusunu insanlara ulaşmasını sağlamak gibi anlamlı bir misyonu içerdiğini kaydetti.



Tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en samimi duygularıyla kutladığını ifade eden Vali Ata, mesajında şunlara yer verdi:



"Tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmektedirler. Bunları yaparken basın mensuplarının, basın meslek ilkelerini gözetmesi, kişilik haklarına saygı göstermesi, dünyanın en zengin dillerinden biri olan Türkçemizin kullanılmasına ve korunmasına özen göstermesinin de son derece önemli olduğunu unutmamaları gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım."