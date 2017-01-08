10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"Ne Doğru

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Konukoğlu, mesajında basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu belirtti.



Kamuoyunun gözü kulağı olan basın çalışanlarını özverili çabalarından dolayı takdir ettiğini ifade eden Konukoğlu, milletçe birlik ve beraberliği koruyarak, istikrarı devam ettirmekte en önemli unsurlardan birisinin basın camiası olduğunu belirterek, gazetecilerin tarafsız şekilde ve sorumluluk bilinciyle hareket ederek olaylara bakabilmesinin, toplumu doğru bilgilendirmesinin önemini vurguladı.



Basın çalışanlarının sosyal hakları, çalışma şartları ve yaşam koşullarının uluslararası standartlara kavuşturulması gerektiğini de ifade eden GSO Başkanı Konukoğlu, şunları kaydetti:



"Kamuoyunun gözü kulağı olan basın çalışanlarını özverili çabalarından dolayı takdir ediyoruz. Gazetecilerin sorunlarının çözülmesi, haklarının iyileştirilmesi, daha iyi çalışma ortamına kavuşturulması ortak dileğimizdir. Bu vesileyle başta ilimizde yerel ve ulusal basın temsilcileri olarak görevlerini en iyi şekilde yapanlar olmak üzere tüm basın yayın kuruluşundaki çalışanların her birinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, görevi başında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerim."