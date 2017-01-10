10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Mersin/

Mersin, Osmaniye ve Hatay'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ziyaret ve törenlerle kutlandı.



Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) tarafından Cumhuriyet Alanı'nda yapılan törene, yerel ve ulusal basında çalışan birçok gazeteci katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin ardından, anıta çelenk sunuldu.



MGC Başkanı Ahmet Ünal, yaptığı konuşmada, gazetecilerin gününü kutlayarak, meslektaşlarının yaşadığı zorlukları anlattı.



Öte yandan, basın mensuplarının özgür çalışmasının önemine dikkati çeken gazeteci Hediye Eroğlu, bileklerine kelepçe takmasının ardından ağzını bantla kapattırdı.



Tören, gazetecilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.



10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti (KGC) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen programda KGC Başkanı Erkan Yılmaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 10 Ocak'ın gazeteciler için dayanışma günü olduğunu belirtti.



Yılmaz, şunları söyledi:



"Yazılı basın resmi ve özel ilan gelirlerinin düşmesi ve girdi fiyatlarındaki artış, personel giderlerinin yükselmesi nedeniyle sektörde zor bir sürece girildi. Hükümet sözcüsü ve basından sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından geçtiğimiz aylarda kamuoyuna açıklanan görsel ve işitsel medya kuruluşlarının RTÜK'e ödediği reklam payının yarı yarıya indirilmesi kararı sektörde olumlu karşılandı. Benzer bir yaklaşımın yazılı basın içinde planlanması son derece isabetli olacaktır. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında yerel basınımız başarılı bir sınav vermiştir."